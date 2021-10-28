شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تعقد ندوة عن حقوق المرضى النفسيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة حقوق الإنسان الندوة الوطنية المشتركة عن حقوق المرضى النفسيين افتتحها معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة للسجون، بالإضافة إلى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية .

وتسعى الهيئة إلى التركيز على إجراءات التعامل مع المرضى النفسيين في المحاكم وتأثير التقارير النفسية في الأحكام، والتعامل مع المرضى النفسيين في مرحلة التحقيق في التوقيف وإقامة الدعوى العامة.

كما هدفت الندوة إلى الوقوف على حقوق المرضى من خلال الخدمات النفسية، ودور مؤسسات التعليم في تعزيز الصحة النفسية لدعم هذه الفئة ومساندة المرضى، وإجراءات الضبط والتعامل مع البلاغات، وحقوق المرضى النفسيين في السجون ودور التوقيف.