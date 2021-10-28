شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مهرجان للأفلام الدولية في المملكة.. قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الأميرة نورة بنت فيصل: النسخة القادمة من مستقبل الأزياء في ديسمبر

كشف نائب وزير الثقافة، حامد فايز أن الوزارة ستطلق أول مهرجان للأفلام الدولية في المملكة خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لمدة عشر سنوات والتحول بدأ من الآن.

وقال لدينا أكثر من 100 مشاركة ثقافية خلال الأشهر القادمة.

و100 مليون دولار مخصصة للقطاع الثقافي وخلال أسابيع سوف ندشن منصة إعلامية ثقافية، كما أن لدينا أكثر من 65 منظمة ثقافية غير ربحية وسيتضاعف القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة، جاء ذلك خلال جلسة اليوم الثالث التي جاءت بعنوان " مستقبل الثقافة " ضمن فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار

من جانبها أكدت الأميرة نورة بنت فيصل مدير تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "مستقبل مستدام للأزياء" أن رؤية المملكة 2030 تعد الأساس لما وصل إليه قطاع الأزياء في المملكة من تقدم ملحوظ.

وأوضحت أن الهيئة لديها فريق يعمل على استراتيجية تتعلق بدعم القطاع بوضع الأسس من خلال التشريعات والأطر القانونية، الأمر الذي يضمن إبراز التنوع الثقافي في القطاع الذي يحظى باهتمام ودعم حكومي سيسهم في إيجاد البيئة المناسبة التي تساعدها على تمكين هذه الصناعة للوصول إلى العالم.

وأوضحت أن الهيئة لديها مشروعات واستثمارات تعمل عليها لتمكن العقول والمواهب من جميع الأعمار ومختلف الشرائح لإطلاق مواهبهم للعالم. مفيدة أن مستقبل الأزياء الذي بدأ في 2019 كان علامة مضيئة في القطاع بمشاركة وحضور المتخصصين والعلامات العالمية.

وبينت أن النسخة القادمة من مستقبل الأزياء في ديسمبر ستشهد مشاركة متخصصون عالميون للحديث عن قطاع الثقافة والاستدامة وكيف لقطاع الأزياء أن يضع الأطر الأساسية في المنظومة لضمان المزيد من الاستدامة في المستقبل مع إقامة ورش عمل عن الابتكار وريادة الأعمال والتنوع الثقافي فضلا عن حضور التقنية في الحدث المنتظر من خلال وجود منصة رقمية. داعية الجميع إلى الانضمام والمشاركة فيه.