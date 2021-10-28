محمد بن مسعود - الدمام - بينها محظورة وأخرى غير مسجلة خلال جولاتها بالتنسيق مع “الغذاء والدواء” أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء. قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً. وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في “تويتر” إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة. 28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 02:43 PM بينها محظورة وأخرى غير مسجلة خلال جولاتها بالتنسيق مع “الغذاء والدواء” بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.. “البيئة” تضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.. “البيئة” تضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء. قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً. وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في “تويتر” إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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