إعلام: "فئران" في مطاعم الجيش الإسرائيلي

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد موقع إلكتروني عبري، اليوم الخميس، بأن بعض قواعد الجيش الإسرائيلي تعاني كثيرًا من الظروف البيئية غير الصحية.

وذكر الموقع العبري “واللا”، صباح اليوم الخميس، أن المطابخ وغرف الطعام في بعض القواعد العسكرية الإسرائيلية تعاني ظروفا غير صحية، أهمها انتشار الفئران بين جدرانها، خاصة داخل غرف الطعام.

وأوضح الموقع أن الكثير من الجنود الذين يخدمون في إحدى القواعد عسكرية بمدن الضفة الغربية، اكتشفوا امتلاء غرف الطعام بالفئران، حيث نشر الموقع شريط فيديو يوثق انتشار الفئران بين أروقة تلك الغرف وغيرها داخل القواعد العسكرية.

وأشار إلى أن تلك القواعد العسكرية تعاني من ظروف صحية قاسية، تجبر الجنود على شراء الطعام على حسابهم الخاص من خارج تلك القواعد العسكرية، لافتا إلى أن البعض من هؤلاء الجنود يشترون، فعليا، الطعام من الخارج، متسائلا عن غيرهم من الجنود الذين لا يملكون النقود لشراء طعامهم، فماذا يفعلون.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن بعض هؤلاء الجنود ينفق راتبه كله على شراء الطعام من خارج القاعدة العسكرية التي يخدم فيها، وسبق لهم تقديم شكاوى في الشأن نفسه، دون جدوى، حيث أوضح أحدهم أنه لا يقترب من غرف الطعام خوفا من وجود الفئران داخل الوجبات الغذائية.

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