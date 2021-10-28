الحكومة التونسية تلغي اتفاقيات التعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وحسب تصريحات نقلها موقع قناة “نسمة” التونسية، عن مصدر وصفه بالمسؤول داخل وزارة الشؤون الدينية، فإن الوزارة ألغت اتفاقيات تعاون وتدريب للكوادر الدينية بينها وبين كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومركز الإسلام والديمقراطية.

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وفيما لفت المصدر إلى أن خطابا بتوقيع وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي تم توجيهه إلى الجهتين يعلمهما بإلغاء الاتفاقيات، وأوضح أن السبب هو “عدم تلاؤم البرامج المقترحة مع حاجيات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب”.

وأوضح المصدر أنه يجب “النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه أن يكون محل شبهة، خاصة وأن القائمين على هذه المراكز لهم انتماءات سياسية واضحة ومواقع قيادية حزبية، بما يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها”، حسب تعبيره.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس قد أصبح محورا لتجاذبات سياسية في الفترة الأخيرة من عمر حكومة المشيشي، حيث نظم حزب تونسي اعتصاما لدفع الحكومة التونسية إلى إغلاق مقر الاتحاد.

يشار إلى أن اتفاقيات تعاون بين الوزارة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان قد تم توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2012، بينما كانت الوزارة ترتبط باتفاقيات تعاون وتدريب مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، منذ عام 2014.

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