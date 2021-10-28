أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، أنه سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11 – 2021 م ولمدة شهر.
وقال حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11- 2021 ولمدة شهر، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 02:38 PM
بسبب تنفيذ أعمال المشروع.. ودعا مستخدمي الطريق لاستخدام الطرق البديلة“مرور جدة”: إغلاق المخرج المؤدي للصالة الشمالية مع طريق المدينة لمدة شهر
أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، أنه سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11 – 2021 م ولمدة شهر.
وقال حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال، ابتداء من تاريخ 1- 11- 2021 ولمدة شهر، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
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