«الأرصاد» تتوقع درجات الحرارة وحالة الأمطار خلال الشهر المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للطقس خلال شهر نوفمبر القادم، حيث ستكون الأمطار حول معدلها الطبيعي، بينما تكون الحرارة أعلى بمقدار درجة مئوية واحدة على ثلاث مناطق.

وذكر مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن خلال شهر نوفمبر القادم، متوقع أن يكون هطول الأمطار حول المعدل على جميع مناطق المملكة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجة مئوية واحدة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي لها، على الجزء الجنوبي من المملكة.

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