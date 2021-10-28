إضافة فحص العيون ضمن قائمة الرعاية المنزلية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن تنفيذ مشروع «إضافة فحص العيون لقائمة فحوصات الرعاية الطبية المنزلية» بشكل موسع على مستوى مستشفيات تجمع الرياض الصحي الثالث، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات للأهالي في المنطقة.

وذكرت صحة الرياض (في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني) أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للتحول الصحي، واستكمالًا لخطة التوسع في تنفيذ المشروع على مستوى تجمع الرياض الصحي الثالث، وبناء على ما حققه المشروع من نجاح في عدد من مستشفيات تجمع الرياض الصحي الأول، فضلًا عن أهميته وضرورة استمراريته.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية المقدمة بجودة عالية لمستحقيها ولتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية التي قد يتعرّض لها كبار السن من المواطنين والمقيمين في منطقة الرياض، حيث تم تنفيذه في عدد من مستشفيات التجمع الصحي الثالث في محافظات حريملاء وثادق وشقراء ومرات وضرماء.

وأشارت صحة الرياض إلى أنه تم تقديم فحوصات العيون والعلاج اللازم لأكثر من 40 مريضا في منازلهم، وتحويل الحالات المستحقة لرعاية أكثر للمستشفيات المرجعية المتخصصة بتجمع الرياض الصحي الثالث لاستكمال علاجها.

من جانبها، قالت مديرة إدارة صحة العين وقائدة فريق المشروع، الدكتورة منيرة بنت ناصر الدوسري، إن المشروع حقق رغبات الأهالي ولبى احتياجاتهم مما كان له الأثر الكبير في توفير عناء السفر لتلقي هذه الخدمات

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