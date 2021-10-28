طقس الخليج اليوم.. صحو إلى غائم بالإمارات وعمان ومعتدل في البحرين وحار بالكويت

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، اليوم الخميس، حيث يتوقع أن تشهد معظمها أجواء متقلبة من طقس صحو إلى أجواء غائمة مع وجود فرص لهطول الأمطار، وإلى التفاصيل:

طقس صحو بالإمارات

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وجنوباً تكون ركامية أحياناً يصاحبها سقوط أمطار.

وأضافت الأرصاد الإماراتية، أن الطقس يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 35 كم في الساعة.

وذكر المركز فى نشرته اليومية أن الخليج العربى سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:39 والثاني عند الساعة 15:58 والجزر الأول عند الساعة 08:28 والثاني عند الساعة 00:37.

ولفت مركز الأرصاد، إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والثانى عند الساعة 03:57 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثاني عند الساعة 20:27.

طقس معتدل في البحرين

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم الخميس، سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحياناً.

وأضافت الأرصاد، في تقريرها، أن الرياح شمالية من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة عند المساء.

طقس حار الكويت

وتوقع مركز الأرصاد التابع للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، أن يكون الطقس مائلا للحرارة و غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

وأضافت الأرصاد الكويتية، أن الطقس خلال الليل يكون معتدلا و غائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

طقس سلطنة عمان

وكشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني بسلطنة عمَان، أن حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيًا مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا على محافظة مسندم والمناطق الساحلية لبحر عمان.

وأضافت الأرصاد العمانية، أن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع فرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة والمساء.

وأعلنت مديرية الأرصاد، عن توقعاتها باحتمال تطاير الغبار والأتربة على أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب أخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر العرب.

وأضاف التقرير، أنه تهب على سواحل بحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلًا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وعند هطول الأمطار الرعدية، مشيرة إلى أن الرؤية الأفقية جيدة تتحول إلى ضعيفة أثناء تشكل الضباب وعند هطول الأمطار الرعدية.

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