أمير عسير يعتمد خطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث المرورية

الرياض - محمد عبدالله - استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان بن معيوض الجميعي وجرى خلال اللقاء استعراض ملف السلامة المرورية الصادر بتوجيه من وزير الداخلية.

وذكرت إمارة عسير -في بيان لخا عبر تويتر- أنَّ أمير المنطقة أكد أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، بما يسهم في رفع معدل السلامة المرورية تحقيقًا التطلعات القيادة الرشيدة.

واعتمد الأمير تركي بن طلال، عددًا من المبادرات، حيث تمّ إعداد خطة تنفيذية بهدف الوصول إلى خفض معدل الحوادث المرورية ونتائجها من الإصابات والوفيات والخسائر المادية.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة والتي سبق وأن وجه أمير المنطقة بمعالجة المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية سواء هندسيا أو ضبطيًا (النقاط السوداء) حيث أسهمت خلال السنوات الماضية في انخفاض معدل الوفيات والحوادث.

كما وجه أمير منطقة عسير بالعمل على تنفيذ توجيه وزير الداخلية، بتشكيل الجنة السلامة المرورية بالمنطقة بمستوياتها الثلاث (العليا برئاسة امير المنطقة وعضوية مديري العموم من الجهات ذات العلاقة، واللجنة التنفيذية برئاسة وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون الأمنية - أمين اللجنة العليا - وعضوية ممثلي الجهات ذات الاختصاص، واللجان الفرعية بالمحافظات برئاسة محافظي المحافظات وعضوية مدراء الجهات ذات العلاقة، وفقا للهياكل الاسترشادية).

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