الغذاء والدواء توَضح كيفية الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء كيفية الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية .

وقالت الهيئة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنَّ الحاسبة الذكية تساعد على حساب كمية العناصر الغذائية المتوفرة في المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى حساب البيانات التغذوية ويساعد مصنعي الأغذية على إضافتها في بطاقة المنتج .

وعن الهدف من الحاسبة أوضحت الهيئة أنها تساعد على تسهيل التزام مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية، واشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة ومن ثم طباعة البيانات التغذوية على المنتج بكل يسر وسهولة .

وأضافت الهيئة أنه يجب ذكر كمية الفيتامينات والمعادن على البطاقة التغذوية في حال نصت مواصفة المنتج الغذائي بإضافتها او عند كتابة أي ادعاء صحي أو تغذوي متعلق بها .

كما أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الخدمة اختيارية ولا يمكن مساءلة الهيئة عن مخرجاتها ولا تغني عن الأنظمة واللوائح والتعاميم الخاصة ببطاقة المنتج ويتحمل المصنع إضافة البيانات طبقاً لما هو وارد في اللوائح الفنية.

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