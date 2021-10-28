صندوق «هدف» يفوز بجائزة أفضل برنامج تطوير القيادات في دول مجلس التعاون

الرياض - محمد عبدالله - فاز صندوق تنمية الموارد البشرية ممثلًا بأكاديمية هدف للقيادة، بجائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات (Best Leadership Development Program) المقدمة من قمة الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح صندوق هدف، أنَّ الجائزة تسلط الضوء على أفضل الممارسات في إعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية ورأس المال البشري، حيث تضم لجنة تحكيم مشكلة من خبراء عالميين من أكبر الجامعات على مستوى العالم.

وأشار الصندوق إلى أن تتويج برنامج القيادة الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة في الصندوق بالجائزة، جاء نظير عوامل عدة أبرزها اعتماده على نقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا، سعيًا إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل.

يذكر أن الصندوق بصدد إطلاق الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة في مطلع شهر نوفمبر القادم، حيث تسعى الأكاديمية لتمكين منشآت القطاع الخاص عبر بناء الكفاءات القيادية الوطنية، وإكسابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج والخبرات العالمية في تطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة.

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