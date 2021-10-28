بالفيديو.. شاب بالجوف يحول سطح منزله لمحمية زراعية باستخدام التقنيات الحديثة

الرياض - محمد عبدالله - للعام الثاني على التوالي وبدعم من إمارة الجوف، نجح الشاب بدر الحامد من تحويل سطح منزله إلى محمية زراعية وإنتاج العديد من الخضراوات، باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.

وذكرت إمارة الجوف –عبر تويتر- أن الشاب بدر الحامد من محافظة القريات، نجح وللموسم الثاني، في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة فيما يُعرف بالزراعة المائية وتقنية الموجات فوق الصوتية، في إنتاج العديد من الخضراوات فوق سطح منزله.

وتمكن الحامد من زراعة العديد من أصناف الخضار والورقيات ذات الجودة العالية، مستغلًا سطح منزله في تحويله على محمية زراعية.

ووجه الحامد، شكره إلى أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على دعمه لمشروعه الزراعي.

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