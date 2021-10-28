التحالف يعلن تدمير 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية لـ 5 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وأكد التحالف أنه سيتم التعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية من وقت لآخر، بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، ودائما ما تعترضها وتدمرها الدفاعات الجوية السعودية.

التحالف العربي لدعم الشرعية، ميليشيا الحوثي الإرهابية،جازان

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