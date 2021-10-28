طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية وتدني الرؤية الأفقية بمناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل حالة الطقس اليوم الخميس، وفق التنبيهات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد بشأن توقعات بأمطار رعدية وسيول وتكون ضباب وتدني في الرؤية الأفقية ببعض المناطق في المملكة، وإلى التفاصيل:

أمطار رعدية ورياح نشطة

تشهد خمس مناطق بالمملكة، اليوم الخميس، أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة خلال الساعات المقبلة، وفق التنبيهات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد.

وعبر حسابه بموقع «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، إن منطقة المدينة المنورة «العيص» تشهد تكون سحب رعدية ورياحًا نشطة تؤدي إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 8 مساء.

وتتعرض منطقة مكة المكرمة «الكامل، رهاط، مدركة، هدي الشام» لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع هبوب رياح تؤثر على الرؤية الأفقية بداء من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 8 مساء.

سيول في الباحة وعسير وجازان

وكشف المركز الوطني للأرصاد، في تقرير اليومي، عن توقعاته بان تشهد منطقة الباحة «الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة» فتشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة ورياح تؤثر على مدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 11 صبحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

ووفقًا لتقرير الأرصاد، تتعرض كذلك منطقة عسير «ابها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط»، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما تشهد منطقة جازان «الدرب، بيش» هطول أمطار رعدية وتدنيا بمستوى الرؤية بدءا من الساعة 12 ظهر إلى الساعة الثامنة مساء.

تدني الرؤية الأفقية.. الدفاع المدني يحذر

وفي هذا الإطار، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وشهدت مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة أمس تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة امتدت إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر اليوم على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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