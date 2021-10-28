«الجبيل الصناعية» تفوز بجائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم

الرياض - محمد عبدالله - حصلت مدينة الجبيل الصناعية على جائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم 2021 التي تمنح لأفضل الأعضاء الذين أظهروا تقدمًا كبيرًا في تعزيز فرص التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع.

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، إثر الإعلان عنها مع انطلاقة المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم المقام في مدينة يونسو بجمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي، حيث أكّد في كلمته أنّ مدينة الجبيل الصناعية امتداد لمسيرة النماء والازدهار في الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في الإنسان.

وأشار إلى أن العمل في مدينة الجبيل الصناعية للتعلم شمل ثلاثة مجالات هي التعليم من أجل التنمية المستدامة، وريادة الأعمال، والصحة والرفاهية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م " مجتمع حيوي، وطن طموح، اقتصاد مزدهر"، وبرنامج تنمية القدرات البشرية. وتحدث الدكتور آل حسين أن " الجبيل الصناعية " تعمل لتكون رائدة في صناعة التعلم، والإسهام في التحول لاقتصاد المعرفة، وتمكين رواد الأعمال، في بيئة صحية تنعم بجودة الحياة.

يذكر أنَّ مدينة الجبيل الصناعية انضمت لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في 21 سبتمبر 2020 لتكون أول مدينة تعلم عالمية في المملكة العربية السعودية، وبعد مضي عام على انضمامها توجت جهودها المتميزة بهذا المنجز العالمي .

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