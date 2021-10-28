مشهد مؤثر للقاء السعودي علي النمر بوالدته بعد سنوات من السجن... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر السعودي علي النمر أثناء لقائه بوالدته بعد قرابة عشر سنوات قضاها في السجن.

وحسب المقطع الذي نشره حساب باسم "أم باقر وعلي النمر"، فقد ظهر الشاب الذي دخل السجن وعمره 17 عاما منذ عام 2012م.

وقالت صاحبة الحساب التي يعتقد أنها أمه: "لَكَ الحمدُ يا ربُّ حتى ترضى.. مرحبا بقدومك يا ولدي علي النمر.. تخذلُني الحروفُ.. تتوهُ مني المعاني.. وهل هناكَ كلماتٌ تستطيعُ أن تصفَ لهفةَ قلبِ أُمٍّ اجتمعَت مع ابنها بعد طولِ عناءٍ!.. وهل هناكَ تعابيرُ تملكُ أن ترسمَ فرحةَ عينِ أُمٍّ تنظرُ إلى ولدها بعدَ قسوةِ السجنٍ".

وكان قد تم اعتقال النمر أثناء مشاركته في إحدى التظاهرات، ووجهت إليه تهم بالاعتداء على الشرطة وتكدير السلم العام وإثارة نعرات طائفية.

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