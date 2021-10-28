السعودية | متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض يزورون المؤتمر التقني التاسع

محررو المناطق ـ الرياض:

زار المتدربين الصم وضعاف السمع في قسم التقنية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض المؤتمر التقني التاسع والمعرض المصاحب له والذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برعاية وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ في فندق الانتركونتننتال في الفترة ٢٥-٢٧ أكتوبر ٢٠٢١

حيث تخلل الزيارة حضور الجلسات الرئيسية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات والتي كانت جميعها مترجمة بلغة الإشارة للصم، ومن ثم قاموا بزيارة المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يستعرض أحدث التقنيات التدريبية والهندسية، ويبرز دور الجهات التي تدعم الاستثمار في التدريب وتساهم في تطوير الموارد البشرية، ويستعرض أهم خدماتها ومنتجاتها التقنية الحديثة، واستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، وكذلك التقنيات المتطورة في مجال التدريب لاسيما فيما يخدم الصم وضعاف السمع.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد الخليفة عميد الكلية، أن المتدربين الصم وضعاف السمع يحرصون دائما على مواكبة التطورات التقنية والاطلاع على أحدث التقنيات التي تسهل عملية تواصلهم و استخدامهم للتقنية في الحياة العملية والعلمية والاجتماعية.