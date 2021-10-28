السعودية | أمانة الشرقية تنجح بتأهيل المستثمرين للمشروع الأول للشاطئ المعياري

المناطق ـ الشرقية:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع هيئة تطوير الشرقية، عن نجاحها بتأهيل 4 شركات استثمارية لتطوير المشروع الاستثماري النموذجي للشاطئ المعياري بكورنيش الخبر، والذي يعتبر الأول من نوعه في تطبيق معايير العلم الأزرق، والتي تتضمن متطلبات واشتراطات فنية وبيئية عالمية مرموقة تتماشى مع توجهات المملكة في دعم سلامة البيئة وتعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية وتحقيق عناصر جودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن نجاح الأمانة في ترسية المشروع يأتي امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، وكفاءة الإنفاق والهادفة لترجمة رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، وبمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، كما يأتي بالتزامن مع اطلاق المملكة لمبادرة السعودية الخضراء لدعم البيئة.

ودعا المتحدث الرسمي جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة.