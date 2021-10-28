“الحبوب”: صرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم عبر “محصولي”

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة السابعة عشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (6.945.907) ريالات، لصافي كمية مستلمة (4.874)؛ وذلك لعدد (17) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (749.914.492) ريالًا لعدد (2038) مزارعًا وبكمية (563.561) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (575.690) طنًّا لعدد (2077) مزارعًا.

مع العِلْم أن موعد إقفال موسم الاستلام لهذا العام سيكون بنهاية عمل اليوم الخميس 22 ربيع الأول 1443هـ الموافق 28 أكتوبر 2021م، وبناءً على ذلك تدعو المؤسسة كل المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم، ليتسنى إيداع مستحقاتهم بأسرع وقت.