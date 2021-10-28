مواطنون يطالبون بتعميم فحص المخدرات على سائقي المركبات الخاصة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - طالب مجموعة من المواطنين بتطبيق فحص المخدرات على سائقي الشاحنات والمركبات الخاصة، وذلك خلال برنامج “سؤال اليوم” على قناة “الإخبارية”.
وقال أحد المواطنين أنه يطالب بتطبيق “فحص المخدرات” وخاصة بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها المملكة على الطرق الرئيسية، وخاصة فى منطقة المدينة المنورة.
وأكد على ضرورة أنها يجب أن تكون شرط لإصدار الرخصة، وأن تكون الزامياً على سائق مركبات التطبيقات الذكية، وجميع خدمات التوصيل.
وأشار إلى أن تطبيق القرار سيدفع المواطنين سيشعرون بالاطمئنان على أسرهم حال استخدمها تطبيقات التوصيل، والتأكيد أن سائق المركبة لا يتعاطى المخدرات .
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