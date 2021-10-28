النواب اللبناني يصوت على إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، في 27 مارس/ آذار المقبل.

ونشرت قناة “الجديد” على صفحتها الرسمية في “تويتر”، صباح اليوم الخميس، تغريدة جديدة نقلت من خلالها تأكيد إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية، في 27 مارس بعد التصويت على الإجراء في الموعد نفسه.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد أحال، يوم الجمعة، قانون تعديل قواعد الانتخابات البرلمانية في البلاد إلى مجلس النواب، بهدف إعادة النظر فيه، في وقت صوَّت المجلس اللبناني، صباح اليوم الخميس، لصالح إجراء الانتخابات في 27 مارس، بدلا من 8 أيار/ مايو، وذلك بأغلبية 77 نائبا مقابل 61 نائبا.

وأفاد القناة اللبنانية على حسابها الرسمي بأن البعض أثار مخاوف بعد التصويت بشأن اكتمال النصاب القانوني للجلسة، في وقت صوَّت تكتل “لبنان القوي” ضد قانون تبكير الانتخابات إلى 27 مارس، بدلا من 8 مايو.