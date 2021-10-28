شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مقيمين قاموا بالسطو على مرفق عام بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد قيمة مسروقات والقبض على الجناة بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها، وهم مقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية الهندية، و آخر من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.