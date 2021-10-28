محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل خطة حوثية لاجتياح مأرب خلال شهر وتكليف كتائب ” الرسول الأعظم ” بتنفيذ المهمة

قالت مصادر مطلعة ان ميليشيا الحوثي حددت لقادتها الميدانيين خطة لاجتياح محافظة مأرب خلال شهر فقط بعد تجهيزها لكتائب “الرسول الأعظم” والتي أعدتها خلال الشهرين الماضين بعد تحويلها احتفالات ذكرى المولد النبوي للتحشيد والتجنيد والاستقطاب .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين اليوم الخميس أن الحوثيين وضعوا خطة مزمنة بمدة ثلاثين يوما بعد تجهيزها لكتائب” الرسول الأعظم ” والتي يغلب عليها الطابع العقائدي وتفتقر إلى عمليات التدريب نظرا لصغر سن عناصرها .

قد يهمك ايضاً

وأضافت المصادر أن عناصر هذه الكتيبة لا تمتلك اي إمكانيات تدريبية للقتال في الميدان ووضع الخطط العسكرية عدى تنفيدها عمليات انتحارية نتيجة تعبئتهم العقائدية والإرهابية .

واكدت المصادر ان إستراتيجية هذه الكتيبة الحوثية قائمة على تنفيذ اكثر عملية هجوم من خلال 20 نسق قوام كل نسق يتراوح بين 60 _ 80 فردا يقوم خلالها هذه الانساق بالانتحار بشكل متتالي يتم خلالها إبادة اغلب الأطفال من ابناء القبائل يعقبها سيطرة القوات المدربة وتامينها .

ويتشكل غالبية أفراد العمليات الانتحارية من أبناء القبائل فقط بعد إصدار المليشيا الحوثية تعليمات سرية بعدم إقحام ابناء محافظة صعده والسلاليين في الصفوف الأولى والاكتفاء بهم بتأمين المناطق التي تسيطر عليها المليشيا – المناطق الآمنة.

هذا وأجبرت المليشيا الحوثية جميع عناصرها بالتحرك للجبهات دون السماح لاي أحد منهم بأخذ اجازة عدى الإجازات الطارئة .