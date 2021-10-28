فيديو.. شاهد ما حدث لهذا اللص في متجر أمريكي

لو أدرك هذا اللص الأمريكي ما سيحدث له بعد ثوان، لن يقف أمام البائعين في متجر بنيويورك ملوحًا بيديه، ثم يتجرأ بعدها ويقفز فوق منضدة البيع، ليَسقط في شر أعماله، ويتعرض لعقاب مؤلم.
وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، حدثت هذه الواقعة حوالى الساعة 11:40 مساءً يوم السبت الماضي، والتقطتها كاميرا متجر دخان في حي ذا برونكس بنيويورك.
ويكشف الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، اللص الذي يرتدي سترة رمادية اللون، وهو يدخل المتجر ويطلب المال.
وحين يرفض البائعان، يصرخ فيهما ويلوح بيديه ويشتبك معهما، ثم يقفز فوق منضدة البيع إلى الجانب الآخر، وهنا لم يجد البائعان مفرًّا من ضربه، فتشجع أحدهما ولكمه في وجهه، وحين صار في الركن ضربه الآخر، ثم جذبه العاملان وأسقطاه أرضًا، وبعدها تعرض للضرب المبرح قبل أن يُفلت من بين أيديهما ويهرب.
وحسب الصحيفة، بثت شرطة نيويورك فيديو الحادث، وصورةً للص، ورصدت مكافأة قدرها 3500 دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 11:59 AM
لهذا السبب بثت شرطة نيويورك فيديو الحادثفيديو.. شاهد ما حدث لهذا اللص في متجر أمريكي
لو أدرك هذا اللص الأمريكي ما سيحدث له بعد ثوان، لن يقف أمام البائعين في متجر بنيويورك ملوحًا بيديه، ثم يتجرأ بعدها ويقفز فوق منضدة البيع، ليَسقط في شر أعماله، ويتعرض لعقاب مؤلم.
وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، حدثت هذه الواقعة حوالى الساعة 11:40 مساءً يوم السبت الماضي، والتقطتها كاميرا متجر دخان في حي ذا برونكس بنيويورك.
ويكشف الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، اللص الذي يرتدي سترة رمادية اللون، وهو يدخل المتجر ويطلب المال.
وحين يرفض البائعان، يصرخ فيهما ويلوح بيديه ويشتبك معهما، ثم يقفز فوق منضدة البيع إلى الجانب الآخر، وهنا لم يجد البائعان مفرًّا من ضربه، فتشجع أحدهما ولكمه في وجهه، وحين صار في الركن ضربه الآخر، ثم جذبه العاملان وأسقطاه أرضًا، وبعدها تعرض للضرب المبرح قبل أن يُفلت من بين أيديهما ويهرب.
وحسب الصحيفة، بثت شرطة نيويورك فيديو الحادث، وصورةً للص، ورصدت مكافأة قدرها 3500 دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
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