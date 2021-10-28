محمد بن مسعود - الدمام - اتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه #جازان. وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. 28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 11:55 AM اتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني “التحالف” يعترض ويدمر 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان “التحالف” يعترض ويدمر 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه #جازان. وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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