الزعاق: طريقتان لمعرفة اكتمال ونقصان الشهور الهجرية

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، د. خالد الزعاق، إنَّ العرب كانوا يعرفون الشهور الهجرية المكتملة والناقصة من خلال طريقة تسمى «التبدر».

وأوضح الزعاق –عبر تويتر- أنه من الطرق المتبعة عند العرب لمعرفة تمام الشهر الهجري من نقصانه هي (التبدر). وهي كالتالي:

1ـ إذا كانت قمة تبدر القمر يوم 14 كان الشهر ناقصًا (29 يومًا) ويسميه العامة بـ«الهافي».

2ـ إذا كانت قمة تبدر القمر يوم 15 كان الشهر كاملًا (30 يومًا)، ويسميه العامة بـ«الوافي».

وأضاف الزعاق أن الشهور الهجرية هي شهور كونية وليست اصطلاحية مثل الشهور الميلادية، أي أن بدايتها وانتصافها ونهايتها تعتمد على ظواهر كونية.

حيث يبدأ الشهر الهجري برؤية الهلال بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية، وينتصف برؤية البدر بعد مغيب الشمس بالجهة الشرقية، وتنتهي برؤية الهلال شرقا قبيل شروق الشمس.

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