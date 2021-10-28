التأمينات توضح الإجراءات في حال عودة مستحق الدفعة الواحدة إلى العمل

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإجراءات المتبعة في حال عودة مستحق الدفعة الواحدة إلى العمل قبل استلامها، مشيرة إلى إجراءات رد تعويض الدفعة الواحدة.

أوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه إذ عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم إيقاف إجراءات الصرف وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها إلى مدة الاشتراك الجديدة.

حالات صرف الدفعة الواحدة

وكانت التأمينات الاجتماعية حددت نحو 5 حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني، مشيرة إلى آلية رد تعويض الدفعة الواحدة.

وكذلك إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، استحق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ويستحق المشترك صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت امرأة أو إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وأيضا إذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر، وإذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية، وفقًا للتأمينات.

رد تعويض الدفعة الواحدة

وبحسب التأمينات الاجتماعية يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقًا لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، شريطة أن يرد مبلغ التعويض كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل.

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