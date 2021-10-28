«الجيزان» يتوقع حالتين جويتين في نوفمبر.. ويؤكد: 5 مناطق تتأثر بالأمطار الخميس

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، أن يكون طقس اليوم الخميس باردا شمال المملكة ومعتدلا إلى مائل للبرودة في بقية القطاعات والرياح هادئة إلى معتدلة بشكل عام.

واستكمل، ان الطقس يكون (وسط النهار) معتدلا شمالا ومعتدلا إلى مائل للحرارة في بقية القطاعات ومعتدل على المرتفعات وتكون الرياح معتدلة شمالا ومتوسطة الحركة شمال شرق المملكة ونشطة في منطقة الرياض والقصيم وفي أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار الحيزان، إلى وجود فرص الأمطار ستكون مهيأة في منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وقد تمتد إلى جنوب وجنوب غرب المدينة المنورة.

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