رئيس نيجيريا محمد بخاري يؤدي مناسك العمرة

الرياض - محمد عبدالله - أدى الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أمس، مناسك العمرة، وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤلين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

كان الرئيس محمد بخاري، وصل أمس الخميس إلى جدة، متوجهاً منها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كل من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال.

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