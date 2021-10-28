الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع: «أمطار ورياح وملائم للكشتة»

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني طقسا يميل للاعتدال نهارا باردا فجرا على معظم المناطق، خلال إجازة نهاية الأسبوع (الخميس– السبت).

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن الطقس المتوقع لإجازة نهاية هذا الأسبوع، يتضمن أجواء تميل للاعتدال نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية، ومن تميل للبرودة فجرا داخل المدن إلى باردة نسبيا في البر والاستراحات.

وأضاف أن الرياح المتوقعة يومي الخميس والجمعة، تكون رياحا متوسطة السرعة لشبه قوية، قد تثير الأتربة خاصة خارج المدن، على أجزاء من الوسطى وشمال الشرقية وشرق المرتفعات، ويوم السبت متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية، على غرب الوسطى وشرق الغربية وشمال الشرقية، موضحا أنها «لا تمنع الكشتة في الليل».

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الممطرة مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة وحائل والجوف والشمالية وشمالي الشرقية والقصيم.

وأضاف أن أجواء مناطق مكة المكرمة وجازان والمدينة من تميل للحرارة إلى حارة نهارا، ومن معتدلة إلى لطيفة فجرا، والمرتفعات منها معتدلة نهاراً باردة ليلا.

ونصح الحصيني قائلا «اكشتوا ليلا واحتاطوا الأماكن المفتوحة» مشيرا إلى ارتداء ملابس شتوية خفيفة على الرياض والقصيم والشرقية ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل.

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