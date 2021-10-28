«هلال الباحة» يرفع جاهزيته لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة

الرياض - محمد عبدالله - رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها واستعداداتها وفقاً للتنبيهات الواردة من العمليات المركزية بالهيئة حول الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة والمناطق المجاورة.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) أو من خلال تطبيق أسعفني أو توكلنا عند حدوث أي طارئ.

وأوضح الزهراني رفع الجاهزية من خلال 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية.

وناشد الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث وعند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهُر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لطالب الخدمة الإسعافية.

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