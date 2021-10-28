تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة تؤثر على 5 مناطق..الخميس

الرياض - محمد عبدالله - تشهد خمس مناطق بالمملكة، اليوم الخميس، أمطارا رعدية ورياحا نشطة خلال الساعات المقبلة، وفق التنبيهات التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد.

وعبر حسابه بموقع «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، إن منطقة المدينة المنورة «العيص» تشهد تكون سحب رعدية ورياحا نشطة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بداء من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 8 مساء.

وتتعرض منطقة مكة المكرمة «الكامل، رهاط، مدركة، هدي الشام» لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع هبوب رياح تؤثر على الرؤية الأفقية بداء من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 8 مساء.

أما منطقة الباحة «الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة» فتشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة ورياح تؤثر على مدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 11 صبحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

أيضا تتعرض منطقة عسير «ابها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط»، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدن في مستوي الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما تشهد منطقة جازان «الدرب، بيش» هطول أمطار رعدية وتدنيا بمستوى الرؤية بدءا من الساعة 12 ظهر إلى الساعة الثامنة مساء.

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