رصد سلالة من كورونا تتزايد لدى من تقل أعمارهم عن 25 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - تعكف منظمة الصحة العالمية على رصد ومتابعة تداعيات تفشي عدوى بسلالة من فيروس كورونا تسمى “AY.4.2″، وهي إحدى سلالات المتحورة دلتا.

ووجدت الصحة العالمية أن الإصابة بالسلالة الجديدة تظهر أكثر بشكل متزايد بين من تقل أعمارهم عن 25 عامًا منذ بداية يوليو/تموز، حسبما نقلت بوابة “الأهرام” الإلكترونية.

جاء ذلك في سياق التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية عن وباء “كوفيد 19″، والذي أكدت فيه المنظمة تسجيل زيادة في انتقال سلالة “AY.4.2” منذ يوليو الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم تحميل تسلسلات “AY.4.2” إلى قاعدة البيانات العالمية “GISAID” من 43 دولة، جاءت 93 % منها من المملكة المتحدة، حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة.

يشار إلى أن هذه السلالة تشكل 5.9 % من جميع حالات المتحورة دلتا التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعمل الباحثون حاليا على إجراء دراسات وبائية ومخبرية بهدف تحديد ما إذا كانت “AY.4.2” أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.

يذكر أن عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا تجاوز 4.96 مليون شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019، وفقا لوكالة “فرانس برس” التي استندت فيها إلى مصادر رسمية، فيما تم تسجيل أكثر من 244 مليون حالة إصابة.