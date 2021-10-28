إعلام: عدد المترشحين لرئاسة "النواب الأردني" يصل لـ 7 أشخاص بينهم امرأة

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت صحيفة أردنية تقريرا يرصد توقعاتها بشأن المترشحين لرئاسة مجلس النواب الأردني، خاصة بعدما وصل عددهم إلى 7 مرشحين، بينهم امرأة هي النائبة تمام الرياطي.
وقالت صحيفة “الرأي” الأردنية، في تقرير عن مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، إن الرياطي، التي أعلنت ترشحها لرئاسة المجلس أصبحت المرأة الوحيدة بين المترشحين السبعة لهذا المنصب.
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
وأوردت الصحيفة أن المترشحين لرئاسة مجلس النواب الأردني هم عبد المنعم العودات، رئيس المجلس الحالي، وعبد الكريم الدغمي، رئيس المجلس السابق، والنواب نصار قيسي وأحمد الصفدي وأيمن المجالي ومجحم الصقور وتمام الرياطي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مشاورات لتخفيض عدد المترشحين لرئاسة مجلس النواب وفقا لتفاهمات حول رئاسة اللجان والمكتب الدائم، مشيرة إلى أنها علمت من مصادر خاصة أن عددهم يمكن أن يصل إلى 3 أو 4 مترشحين.
يذكر أن مجلس النواب الأردني يشهد مشاورات مكثفة بين المترشحين لرئاسة المجلس وبقية النواب، إذ من المقرر أن تكون مدة الرئيس المقبل هي عامين وفقا للدستور.
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