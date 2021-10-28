“الأرصاد” تحذر: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس:
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب.
وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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