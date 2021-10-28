ضبط 4 مقيمين قاموا بالسطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات بالقصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ القصيم:
تمكنت شرطة منطقة القصيم، من خلال المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، من استرداد قيمة المسروقات والقبض على الجناة بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها، وهم مقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية الهندية، وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.
و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
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