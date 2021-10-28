ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.. الإطاحة بمواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة جازان القبض على مواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والآداب، وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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