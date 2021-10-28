«الذايدي»: موقف «قرداحي» يعكس أزمة النخب في لبنان

الرياض - محمد عبدالله - قال الكاتب الصحفي مشاري الذايدي، إن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة غير مستغربة؛ لأن شخصياته المفضلة «بشار الأسد وحسن نصر الله».

وأضاف الذايدي، لـ«نشرة التاسعة» على قناة «الإخبارية»: «إن موقف الوزير جورج قرداحي محسوب على الإعلام اللبناني، وهو أيضًا محسوب على النخب في لبنان وبلاد الشام، وهذا الموقف يعكس أزمة النخب التي تدعي الانتماء التيارات العلمانية والليبرالية».

وتابع مشاري الذايديك: «لا نستغرب هذا الموقف من حزب الله أو ميليشيا الحوثي أو النظام الإيراني؛ لأن هذه الأنظمة تعلن صراحة عداءها الأيدلوجي، ولديها نظرة أخرى مختلفة للعالم والكون».

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