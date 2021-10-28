بلينكن يبحث مع نظيرته السودانية خطوات واشنطن لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان

محمد بن مسعود - الدمام - بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، الخطوات التي يمكن لواشنطن أن تتخذها لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بقيادة مدنية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: “تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، لمعرفة وجهة نظرها حول الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لدعم الشعب السوداني في دعوته للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية وفقا للإعلان الدستوري السوداني”.

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وأضاف البيان أن بلينكن جدد إدانة الولايات المتحدة لاستيلاء الجيش على السلطة ودعا للإفراج الفوري عن القادة المدنيين المعتقلين.

وكان قائد الجيش السوداني أعلن قبل يومين فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهما المكون المدني في السلطة بـ التآمر والتحريض على الجيش.

ووصف مسؤولون بالحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان بالانقلاب العسكري، بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.

ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية كبيرة مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين والعودة إلى المسار الديمقراطي، فيما دعت أغلب الدول العربية الأطراف السودانية إلى عدم التصعيد وضبط النفس.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من اندلاع مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

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