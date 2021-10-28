شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تعزز التعاون مع «أرامكو» و«الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام صحة الشرقية: هذا اللقاء يعكس أهمية التواصل المشترك بيننا من مبدأ الحرص والاهتمام لدعم المشروعات التنموية في المنطقة، ومن بينها مشروعات الصحة والكهرباء لتعزيز العمل بمنهج يخدم عملاء القطاعين وفقا لرؤية المملكة 2030، وصحة الشرقية تؤكد أنها تطمح أن تكون شريكة في الدور الذي تقوم به الشركة ومخرجاتها.
كما التقى العريفي بالمدير العام للشؤون الحكومية بشركة أرامكو السعودية محمد الثميري، بحضور مساعدي المدير العام لمخرجات الجودة والالتزام والطوارئ والأزمات بصحة الشرقية ومسؤولين بأرامكو السعودية، وجرى خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون في تقديم وتطوير خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، كما تمت مناقشة المواضيع المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها، والتعاون المشترك بين الطرفين لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.
وتسلم د. العريفي درعا تذكارية من رئيس القطاع تقديرا للجهود المبذولة.