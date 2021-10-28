شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تعزز التعاون مع «أرامكو» و«الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء، يرافقه مساعدا المدير وعدد من المسؤولين بالقطاع الصحي، وذلك للاطلاع على أهم الإنجازات وتعزيز التواصل المشترك بين القطاعين، والتقى د. العريفي رئيس القطاع الشرقي م. فؤاد العبدالقادر ونواب الرئيس، وتضمن اللقاء فيلما تعريفيا بعنوان «تعرف على السعودية للكهرباء» وكلمة ترحيبية للمدير العام لصحة الشرقية ورئيس القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء.

وقال مدير عام صحة الشرقية: هذا اللقاء يعكس أهمية التواصل المشترك بيننا من مبدأ الحرص والاهتمام لدعم المشروعات التنموية في المنطقة، ومن بينها مشروعات الصحة والكهرباء لتعزيز العمل بمنهج يخدم عملاء القطاعين وفقا لرؤية المملكة 2030، وصحة الشرقية تؤكد أنها تطمح أن تكون شريكة في الدور الذي تقوم به الشركة ومخرجاتها.

كما التقى العريفي بالمدير العام للشؤون الحكومية بشركة أرامكو السعودية محمد الثميري، بحضور مساعدي المدير العام لمخرجات الجودة والالتزام والطوارئ والأزمات بصحة الشرقية ومسؤولين بأرامكو السعودية، وجرى خلال اللقاء تعزيز سبل التعاون في تقديم وتطوير خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، كما تمت مناقشة المواضيع المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها، والتعاون المشترك بين الطرفين لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.

وتسلم د. العريفي درعا تذكارية من رئيس القطاع تقديرا للجهود المبذولة.