شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس جمعية «تنمية الموارد البشرية» بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس «جمعية تنمية الموارد البشرية» التخصصية بسيهات، يوم الخميس الماضي، برقم ٢١٦٤.

أشرف على تأسيس الجمعية عبدالله حبيب آل خريدة، وخمسة إداريين برئاسة مهدي جعفر صليل، ونائبه حسين علي آل هزاع، والمشرف المالي جليلة علوي السادة، والمدير التنفيذي أحمد ناجي صليل، وعضو مجلس الإدارة وداد محمد المطرود، وباقي أعضاء المجلس: أيمن عبدالله آل خريدة، وزهراء عبدالله آل غانم، وبتول ناصر الصاخن، وعبدالله أحمد البوري، ومنى عبدالله الشافعي.

وتهدف جمعية تنمية الموارد البشرية إلى الإسهام في التوجيه والإرشاد الوظيفي لأبناء المجتمع، وتطوير السلوك المهني والمعرفي للفئات المستفيدة، وتنمية الفكر المهني للانخراط في سوق العمل، ومساعدة الأفراد على اختيار التخصص والمهنة المتناسبة واحتياجات المجتمع، وتعزيز الوعي بمفهوم الإرشاد المهني لدى أفراد المجتمع.