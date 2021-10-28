شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تصنف «القرض الحسن» كيانا إرهابيا لارتباطها بـ«حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صنفت المملكة العربية السعودية ، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، جمعية «القرض الحسن»، ومقرها لبنان، كيانًا إرهابيًا؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، وتعمل الجمعية على إدارة أموال التنظيم، وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.

وتواصل المملكة العربية السعودية، العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم.

واستناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 «2001»، الذي يستهدف مقدّمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية «القرض الحسن» داخل المملكة، ويُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه، أو القائمين عليها.