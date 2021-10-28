شكرا لقرائتكم خبر عن توعية منسوبي جامعة الأميرة نورة بالأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستأنف عمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أولى جلسات العيادة الافتراضية للاستشارات الصحية للعام الجامعي 1443هـ، بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، وذلك ضمن الجهود القائمة في الجامعة للتوعية بالأمراض المزمنة وتشجع منسوبيها على تبني نمط حياة صحي. وتستضيف العيادة في كل شهر عضوًا من جمعية السكري السعودية الخيرية؛ لتقديم الاستشارات الطبية والتوعية بداء السكري.

وتواكب عمل العيادة مع احتياج الطالبات وتعزيز الوعي الصحي بداء السكري، وتوفير الدعم التوعوي والمعنوي لطالبات ومنسوبات الجامعة المصابات بالسكري، إذ تركز الجلسات الاستشارية على التعريف بسُبل الوقاية منه، ودور نمط الحياة الصحي في تقليل احتمالية الإصابة، إضافة إلى نشر التوعية من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة والإجابة عن أي استفسارات.

يذكر أن العيادة عقدت 4 جلسات متخصصة تبنت كل جلسة التوعية بأحد الجوانب المرتبطة بداء السكري، حضرها ما يقارب 200 مستفيدة من طالبات ومنسوبات الجامعة. وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والجمعيات الخيرية التوعوية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، نحو مجتمع حيوي وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، من خلال تشجيع منسوبي الجامعة على تحسين المتناول اليومي من الغذاء بتبني تعديل العادات الغذائية غير الصحية، وتحسين النمط الغذائي لديهم.