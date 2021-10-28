شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء» تعزز الروح المعنوية بين صفوف المرابطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني لقاء علميا، ضمن مبادرة حراس الوطن، التي وقعها الطرفان، تجسيدا لتكامل الجهود بين الأمانة وجهاز الإرشاد، في رؤية شاملة، استنادا إلى معطيات راسخة في خدمة المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره عبر لقاءات علمية وزيارات ميدانية وأنشطة متعددة. وبُثَّ اللقاء العلمي، أمس، من مجلس الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بحضور نخبة من ضباط الحرس الوطني، تابعه منسوبو «الحرس الوطني» في جميع فروع الوزارة، إضافة إلى الجنود المرابطين في الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي ووحدات الحرس الوطني في الحد الشمالي، عبر الاتصال اللاسلكي.

وتحدث المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء د. سعد الشثري عن التهيئة العلمية والشرعية لمنسوبي الأجهزة العسكرية وما تتطلبه أدوارهم في حماية الوطن، مؤكدا على التأسيس العقدي واستشعار المسؤولية التي حملوها في انتسابهم لهذه القطاعات. ثم وجه رسالة خاصة إلى المرابطين في الصفوف الأمامية.

وبين المستشار الإعلامي للأمين العام لهيئة كبار العلماء د. محمد الصبيحي أن المبادرة التي وقعتها الأمانة مع جهاز الإرشاد والتوجيه بالوزارة، تأتي استنادا إلى الأدوار المجتمعية لأعضاء هيئة كبار العلماء التي تعمل الأمانة العامة للهيئة على تنظيمها، وما ينهض به جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، من مهام لبناء الجانب العقدي وتأكيده في نفوس منسوبي الوزارة، وتعزيز الروح المعنوية بين صفوف المرابطين على حدود المملكة من قوات الحرس الوطني، والعمل على تحقيق الأمن الفكري وتنميته لدى منسوبي الوزارة.