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1.2 تريليون ريال أصول مصانع المملكة.. 60 % منها وطنية

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للمعلومات الصناعية في تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن قيمة المصانع المنتجة بالمملكة حتى نهاية الربع الثالث 2021 بلغت نحو 1.27 تريليون ريال، ووصل عدد المصانع المنتجة نحو 8,391 مصنعا، ويقدر عدد العمالة في تلك المصانع ب 968,121 عاملا.

وأشارت الإحصائية أن 60.3% من رأس مال المصانع تعد استثمارات وطنية برأس مال 763.15 مليار ريال، و34.9% استثمارات مشتركة، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية 4.8%، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع نحو 1.27 تريليون ريال.

وكانت المصانع «متوسطة الحجم» الأعلى من بين المصانع الأخرى ويبلغ عددها 3907 مصانع، ثم المصانع الصغيرة بعدد 3671 مصنعا، ثم الكبيرة بعدد 813 مصنعا، فيما جاء عدد العمالة المرخصة في المصانع الكبيرة 477,425 عاملا، يتبعهم في المصانع المتوسطة 379,342 عاملا، ثم المصانع الصغيرة ويبلغ عدد العمالة بها 111,354 عاملا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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