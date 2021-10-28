البنك العربي الوطني ينظم ندوة توعوية حول «سرطان الثدي»

محمد بن مسعود - الدمام - نظم البنك العربي الوطني وضمن جهوده لنشر الثقافة الصحية والتوعية الوقائية، ندوة توعوية لموظفات البنك في مبنى الإدارة الإقليمية بجدة، حول مرض «سرطان الثدي» وأهمية الكشف المبكر عنه للوقاية منه، وذلك بالتعاون مع جمعية «زهرة» لسرطان الثدي، وتزامناً مع الشهر العالمي للتوعية ومكافحة هذا المرض. واستعرضت الدكتورة رانيا هاشم خلال محاضرتها أعراض سرطان الثدي، ومراحل الإصابة، وأهمية الكشف المبكر عنه عبر إجراء الفحوصات الدورية، وقدمت إرشادات حول الفحص الذاتي للوقاية من المرض، إلى جانب طرق التعامل مع المرضى. كما تم خلال اللقاء توزيع الكتيبات الإرشادية، والرد على تساؤلات الحضور من قبل المختصات، وذلك بمشاركة السيدة فوزية الزهراني والتي تحدثت عن تجربتها مع المرض وصولاً إلى مرحلة التعافي. ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على التفاعل مع المناسبات والأيام التوعوية العالمية، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال الثقافة الصحية والوقائية وصولاً إلى مجتمع معافى، والتزاماً من البنك بتحصين منسوبيه ومنسوباته، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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