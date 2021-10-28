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مبادرة «الأفتياس» تعترف: التجارة البينية العربية متواضعة.. ونخسر لتضييع الفرص

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف المكلف بديوان وزارة المالية في الجمهورية الموريتانية محمد الأمين التار أن التجارة البينية العربية لا تزال بعيدة عن مستوى تطلعات شعوبنا، ومتواضعة مقارنة مع الفرص والإمكانات المتوفرة لبلداننا، ومع مبادلات المنطقة العربية والتكتلات الأخرى. وأوضح أن الدول العربية تخسر نسبة مهمة من ناتجها القومي بفعل تضييع فرص التكامل المتاحة وتأخر انجاز مشاريعها الاندماجية والتجارية المشتركة.

جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس» النسخة الثانية، بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل أنه تم تعبئة ما يقارب ثلث الموارد المطلوبة المقدرة بـ40 مليون دولار أمريكي، من أجل تحقيق الأثر المنشود على التجارة في المنطقة العربية في ظل تداعيات جائحة ، وكشف أنه تم رصد 15.5 مليون دولار لدعم التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلدان العربية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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