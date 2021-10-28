مبادرة «الأفتياس» تعترف: التجارة البينية العربية متواضعة.. ونخسر لتضييع الفرص

جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس» النسخة الثانية، بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل أنه تم تعبئة ما يقارب ثلث الموارد المطلوبة المقدرة بـ40 مليون دولار أمريكي، من أجل تحقيق الأثر المنشود على التجارة في المنطقة العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وكشف أنه تم رصد 15.5 مليون دولار لدعم التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلدان العربية.
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