اخبار الرياضه السعوديه ضمك يخطط للإطاحة بالاتفاق

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن الفريق الأول لكرة القدم في نادي ضمك من تصدر الترتيب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأول مرة في تاريخه، وذلك بعدما رفع رصيده النقطي إلى 18 نقطة بنهاية الجولة التاسعة، محققاً 5 انتصارات، و3 تعادلات، وخسر لقاء وحيداً أمام النصر في الجولة الأولى.

فيما لم يخسر ضمك أي مواجهة خاضها على أرضه، إذ استطاع الفوز في 3 مواجهات على أرضه أمام الطائي والفيصلي والحزم، فيما تعادل في لقاءين على ملعبه أمام الشباب والاتحاد.

وخارج أرضه خسر ضمك مواجهة وحيدة أمام النصر من أصل ثلاث، كما استطاع العودة بالنقاط الثلاث من مواجهتي أبها والرائد.

وتصدر حارس ضمك الجزائري مصطفى زغبة أفضل حراس المرمى في الدوري بنهاية الجولة بعد نجاحه في حماية مرمى فارس الجنوب والتصدي لـ35 هجمة محققة والخروج بشباك نظيفة في 4 مواجهات، كما حل مهاجم ضمك الأرجنتيني أيميليو زيلايا في صافة الهدافين بـ7 أهداف بفارق هدف واحد عن المتصدر مهاجم الشباب إيجالو، فيما جاء الظهير الأيسر عبدالله العمار في المركز الثالث مكرر في عدد صناعة الأهداف بواقع صناعة 4 أهداف لضمك.

من جهة أخرى، يواصل لاعبو ضمك تحضيراتهم لمواجهة الاتفاق السبت المقبل، وأجرى اللاعبون عدداً من التدريبات اللياقية، قبل أن يفرض المدير الفني للفريق كريشمير ريزتش مراناً تكتيكياً، واختتم المران بمناورة أوقفها المدرب في مناسبات عدة لتصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون.