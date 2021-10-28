اللجنة الدولية (JCI) تعتمد مستشفى الدكتور سليمان فقيه ومجموعة فقيه الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - حصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه ومجموعة فقيه الطبية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) للمرة السادسة على التوالي، إضافة إلى الاعتماد السابق لبرنامج الرعاية المنزلية.

وتم اعتماد مستشفى الدكتور فقيه لأول مرة من جانب اللجنة الدولية (JCI) في عام 2006. وتعمل هذه اللجنة مع مئات من مؤسسات الرعاية الصحية ووزارات الصحة والمنظمات العالمية، باعتبارها اللجنة الرائدة في اعتماد الرعاية الصحية في العالم. وينصب تركيز اللجنة الدولية المشتركة على تحسين سلامة رعاية المرضى مع شركائها من خلال تقديم خدمات الاعتماد والشهادات، وكذلك من خلال الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات في تطبيق حلول عملية ومستدامة، لمساعدتهم على تحسين الجودة والسلامة والكفاءة في الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى. ويوفر اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) الضمانة على أن المعايير والتدريب والعمليات التي تطبقها اللجنة الدولية المشتركة لتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية تتوافق مع أعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد.

شملت قائمة المراجعة الخاصة باللجنة عند زيارة مستشفى د. سليمان فقيه أكثر من 350 معيارًا بدءاً من الإجراءات الجراحية والتعقيمات وإجراءات التخدير إلى جميع الأنظمة المطبقة وحتى الطاقم الطبي المعتمد والممرضات حيث تم وضع هذه التدابير والمعايير لتغطية جميع أنشطة الرعاية في المستشفى بدءاً من المباشرة في سجلات المرضى من لحظة دخولهم الى الفحوصات ثم العلاج إلى لحظة الخروج من المستشفى مع التركيز بشكل كبير على حماية وسلامة المرضى وتقليل المخاطر الطبية إلى أدنى مستوى.

ترسل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، عادةً فريقًا لإعادة مراجعة المستشفيات المعتمدة سابقا على فترات زمنية مدتها 3 سنوات، وبناءً عليه تم إعادة اعتماد مستشفى د. سليمان فقيه في الأعوام السابقة 2006 – 2009 – 2012 – 2015 – 2017 (برنامج الرعاية المنزلية)- 2018، وأخيراً 2021 مما يوضح مدى التزام مجموعة فقيه الطبية بالتميز والالتزام بمعايير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، والذي تم تحديده لأول مرة كهدف، فأصبح الآن ثقافة متعارف عليها في مستشفى د. سليمان فقيه.

وعبر الدكتور مازن فقيه الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه الطبية خلال الحفل عن فخره قائلا: يعد هذا الختم الذهبي والاعتماد من اللجنة الدولية (JCI) إنجازا تسلسليا آخر في التزام مجموعة فقيه الطبية بتقديم رعاية طبية عالية الجودة للمرضى على المدى الطويل وتحقيق معايير الرعاية الصحية الدولية في المملكة العربية السعودية والمنطقة في إطار رؤية 2030. وأضاف: تستمر جميع هذه الجهود والإنجازات في تمركز مجموعة فقيه الطبية على رأس لائحة مزودي الخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية من ناحية اعتمادات اللجنة الدولية في القطاع الصحي الخاص. وعلى الرغم من جميع التحديات خلال وباء كورونا 19 لم يتوقف سعينا في المجموعة لتحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية, وبهذه المناسبة أتوجه إلى جميع منسوبي مجموعة فقيه الطبية بالشكر، كما أقدر بشدة الدعم والجهد المستمر لجعل هذا الإنجاز ممكنًا.